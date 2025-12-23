ВС России отразили попытку контратаки штурмовиков 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

«Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — подчеркнул собеседник издания.

Он пояснил, что украинская армия задействовала две штурмовые группы на боевых бронированных машинах. Для усиления она также направила группы связистов и специалистов ПВО 96-й зенитно-ракетной бригады.

Ранее командование ВСУ решило перебросить на Сумское направление «штрафников» из 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцировалась под Волчанском. Украинским военным прикажут брать штурмом российские позиции в Краснопольском районе. Также из-за недостатка солдат ВСУ сформируют в Харьковской области сводные подразделения из понесших потери бригад.