ВСУ перебросят подразделения «штрафников» из 58-й отдельной мотопехотной бригады на Сумское направление из-под Волчанска. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении в 58-й омпбр сформировали несколько подразделений „штрафников“, которые будут отправлены с Волчанского направления на Сумское», — заявил собеседник агентства.

«Штрафники» должны будут штурмовать позиции Вооруженных сил России в Краснопольском районе. В Харьковской области украинское командование формирует сводные подразделения из понесших потери бригад на фоне недостатка личного состава.

Ранее подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России освободили поселок городского типа Вильча в Харьковской области.