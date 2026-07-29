Минобороны сообщило о взятии Светлого в ДНР и Новой Сечи в Сумской области

Действующие в зоне специальной военной операции группировки российских войск освободили поселок Светлое в Донецкой Народной Республике и село Новая Сечь в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что поселок Светлое в ДНР перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр». Село Новая Сечь в Сумской области освободили бойцы «Севера».

В минувший вторник, 29 июля, подразделения группировки войск «Центр» освободили село Красный Кут в Донецкой Народной Республике после полной зачистки населенного пункта от украинских боевиков.

Сегодня же Минобороны сообщило о срыве снабжения украинских боевиков в Краматорском районе ДНР и Запорожской области. Ведомство опубликовало кадры, как ударные беспилотники ударили по складам и дорогам, ведущим к позициям противника.