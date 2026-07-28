Российские войска освободили село Красный Кут в ДНР

Действующие в зоне специальной военной операции российские военные взяли под контроль село Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в населенный пункт вошли подразделения группировки войск «Центр».

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Минобороны опубликовало видео с кадрами ударов по позициям украинских боевиков, а также с процессом зачистки населенного пункта от противника.

В минувший понедельник, 27 июля, командир штурмовой роты группировки войск «Запад» с позывным Дубай заявил о зачистке Красного Лимана от оставшихся в городе отдельных групп украинских боевиков. Он пояснил, что, судя по радиоперехватам, оказавшиеся без снабжения противники готовы сложить оружие и сдаться.