Генштаб ВСУ назвал два самых напряженных направления боевых действий

Наиболее напряженная для украинских войск ситуация сложилась в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины сообщила о проблемах на Купянском и Кураховском направлениях.

Командование опубликовало оперативный отчет по состоянию на 10:30 10 июня. Генштаб заявил, что с полуночи в зоне вооруженного конфликта произошли 38 боестолкновений. По украинским объектам нанесли 11 авиационных бомбовых ударов, 52 раза атаковали дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции.

«На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошли уже семь боевых столкновений в районах Степной, Новоселовки, Песчаного и Берестового», — уточнила пресс-служба.

Ситуацию на Кураховском направлении назвали «несколько напряженной». В Генштабе отметили, что Вооруженные силы России 10 раз пытались прорвать оборону противника в окрестностях Невельского, Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Парасковиевки.

Российские военные заявляли, что обстановка в Харьковской области стабилизировалась. Войска подавили ВСУ ударами артиллерии.