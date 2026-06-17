Российские войска освободили село Кутузовка в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении села Кутузовка в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» освободили село Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы заняли населенный пункт в ходе активного продвижения в зоне проведения специальной военной операции.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Село Кутузовка стало третьим населенным пунктом, освобожденным с начала этой недели в Добропольском районе Донецкой Народной Республики.

В минувшие понедельник и вторник подразделения «Центра» и Южной группировки войск взяли под контроль село Артема и поселок Новый Донбасс.