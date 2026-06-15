Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артема в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Поселок находится к западу от города Константиновка. В 2016 году украинские власти в рамках декоммунизации переименовали его в Долгую Балку, однако власти ДНР не признали этого решения.

Кроме того, по данным Министерства обороны, из-за темпов продвижения российских войск украинские власти форсировали вывоз наиболее важных предприятий и учреждений из пока еще подконтрольных им городов Дружковка и Славянск.

«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее командир 4-й мотострелковой бригады рассказал, как российские военные освобождают Константиновку.