Российские военные установили контроль над населенным пунктом Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Нового Донбасса отличились бойцы группы войск «Центр».

Кроме того, штурмовые группы Южной в Константиновке освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западных районах города продолжается уничтожение окруженных подразделений 100-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

Всего бойцы ликвидировали до 100 боевиков, 23 наземных роботизированных комплекса, два орудия полевой артиллерии, 19 пикапов, бронеавтомобиль Senator, бронемашину MaxxPro и пять боевых бронированных машин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что украинские военные удерживают под своим контролем порядка 15% от всей территории республики. Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что часть группировки ВСУ взяли в тактическое окружение у Дробышева.