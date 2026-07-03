Минобороны сообщило об освобождении Александровки в Днепропетровской области

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки освободили село Александровка в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Восток», продолжавшей свое наступление на позиции противника всю неделю.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Александровка Днепропетровской области», — заявили в пресс-службе.

Село Александровка стало восьмым населенным пунктом, перешедшим под контроль сил группировки «Восток» с 27 июня по 3 июля.

Бойцы подразделений также освободили населенные пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области.

Южная группировка войск за отчетный период в ходе продвижения в глубину обороны противника взяла под контроль населенные пункты Малиновка и Пискуновка в Донецкой Народной Республике.

Группировка «Север» за неделю взяла под контроль село Украинское в Харьковской области.