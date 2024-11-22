Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили Новодмитровку Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Минобороны добавило, что бойцы продолжили движение вперед на передовой. Ранее они также освободили от украинских националистов Ильинку, Новоселидовку, Новоалексеевку и Ленинское в республике.

В ведомстве отметили, что накануне военные провели первое боевое испытание баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник». Боеприпас успешно преодолел все системы противоракетной и противовоздушной обороны националистов и поразил объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сравнил «Орешник» с ядерной ракетой.