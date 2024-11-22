«Орешник» сравнили с ядерной ракетой

Новейшую ракету «Орешник» невозможно сбить, а по мощности она сравнима с ядерной. Об этом рассказал Life.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«По факту это гиперзвуковое изделие, примерно такое же, как „Циркон“ или „Кинжал“. Но с гораздо большей возможностью доставки груза», — рассказал он.

Офицер добавил, что в Киеве и на Западе сейчас ошарашены увиденным.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина не сможет ни обнаруживать, ни сбивать такие ракеты. По мнению журналистов, «Орешник» должен внушить страх киевским и западным политикам.

Президент Владимир Путин рассказал, что эта ракета не имеет аналогов в мире, а сбить ее невозможно ни одним из существующих комплексов противоракетной обороны.