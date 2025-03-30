Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Населенный пункт Запорожье на территории Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что освобождение стало возможным благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Накануне Минобороны сообщило о взятии под контроль села Веселовка Сумской области. Оно находится рядом с российской границей и входило в часть выстроенной обороны ВСУ. В ведомстве отмечали, что освобождение Веселовки позволит продолжить наступление на позиции украинских войск.

В этот же день ВС России зашли в Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.