Российские войска освободили населенный пункт Нетайлово
Минобороны: ВС России освободили Нетайлово в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр». Российские военные также улучшили тактическое положение.
«Нанесено поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ», — добавили в ведомстве.
С начала СВО украинские войска лишились 603 самолетов, 274 вертолетов, 24 700 БПЛА, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 172 танков и других боевых бронированных машин.
Также в Минобороны сообщили об освобождении села Ивановка в Харьковской области. Бойцы ВС России заняли более выгодные рубежи.