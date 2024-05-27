Российские войска освободили населенный пункт Нетайлово

Минобороны: ВС России освободили Нетайлово в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр». Российские военные также улучшили тактическое положение.

«Нанесено поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ», — добавили в ведомстве.

С начала СВО украинские войска лишились 603 самолетов, 274 вертолетов, 24 700 БПЛА, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 172 танков и других боевых бронированных машин.

Также в Минобороны сообщили об освобождении села Ивановка в Харьковской области. Бойцы ВС России заняли более выгодные рубежи.

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