Российские войска за последние сутки полностью освободили село Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Ивановка», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике украинской механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах Константиновки и Гранова в Харьковской области. Две контратаки противника возле Глубокого и Волчанска удалось отразить.

Группировка «Запад» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в ЛНР и ДНР и отразила три контратаки украинских штурмовых групп.

Ранее ВС России освободили село Бердычи в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось добиться силами подразделений группировки войск «Центр».