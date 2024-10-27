Названы два разработанных Россией сценария окончания СВО

Argumenti: у России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США

Россия разработала два альтернативных сценария для окончания спецоперации и завершения украинского конфликта в зависимости от результатов президентских выборов в США. Об этом сообщило издание Argumenti.ru .

По информации источника, от исхода выборов в США зависит, какой именно план российская сторона приведет в действие.

Один текст подготовили на случай победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Ему предложат мягкий вариант, который сохранит пространство для маневра в переговорах.

Второй текст предназначен для американской администрации в случае победы демократа Камалы Харрис. Ей поставят жесткий ультиматум, отметили журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов президента в США возможны три сценария развития конфликта с Россией. При этом он озвучил лишь первый вариант — дальнейшую поддержку страны союзниками.