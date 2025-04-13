Вооруженные силы России освободили село Елизаветовка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сообщило оборонное ведомство в сводке.

Украинские части в зоне ответственности группировки «Центр» потеряли около 435 боевиков, отметили в Минобороны. Российские войска за сутки нанесли удары по месту хранения вооружения ВСУ, центру подготовки операторов беспилотников, а также месту размещения оперативно-тактических ракет.

За прошедшую ночь системы ПВО сбили 13 украинских беспилотника над Ростовской и Белгородской областями.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение в бою истребителя F-16 американского производства. Пилотом самолета был 26-летний капитан Павел Иванов.