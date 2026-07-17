Российские войска освободили Бачевск в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бачевск в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Север“ активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что освобождение Бачевска расширяет полосу безопасности вдоль курского приграничья и укрепляет позиции войск на Сумском направлении.

В минувшую среду, 15 июля, военный эксперт Андрей Марочко сообщил об успешном продвижении бойцов ВС России в районе Иволжанского и Писаревки в Сумской области. Он уточнил, что в последнем военнослужащие проводили зачистку прилегающей территории.

За прошедшую неделю российские военные нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, в том числе по портам и судам в Одессе, которые использовались в интересах ВСУ.