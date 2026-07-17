ВС России нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине за неделю

За неделю российские бойцы нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине, связанным с ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В результате ударов ВС России поразили объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», а также 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые противником», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, за неделю средства ПВО уничтожили 4661 украинский беспилотник, 68 управляемых авиабомб и две крылатые ракеты большой дальности.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства ПВО отразили атаку 243 дронов ВСУ в небе над Россией.