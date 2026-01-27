Бойцы «Запада» взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

«Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — процитировало его РИА «Новости».

Глава Генштаба также отметил, что ведутся бои в Ковшаровке и Глушковке.

Ранее российские солдаты освободили Старицу в Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль ВС России благодаря действиям подразделений группировки войск «Север».

Еще Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по украинским объектам. Ударили по предприятиям, изготавливающим дальнобойные БПЛА, и объектам энергетики. Цели поразили высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования