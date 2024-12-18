Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области

Российские войска пресекли попытки прорыва украинской армии вглубь страны и остановили ее продвижение в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

«Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории. В настоящее время уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов продолжается», — добавил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что во время боевых действий в Курской области ВСУ понесли значительные потери в 42 тысячи человек личного состава, 1800 танков и бронемашин и более 350 артиллерийских орудий.

По мнению Герасимова, целью атаки украинской армии на Курскую область было стягивание российских войск из Донбасса, а также желание произвести впечатление на западных спонсоров.