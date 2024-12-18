Герасимов: ВСУ потеряли в Курской области более 42 тысяч боевиков и 1800 танков

Власти Украины отправкой боевиков в Курскую область рассчитывали на стягивание российских войск из Донбасса, а также хотели произвести впечатление на западных спонсоров. Но ничего не получилось, а ВСУ понесли значительные потери в 42 тысячи человек личного состава и 1800 танков и бронемашин. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что на отчаянный шаг с попыткой захода в Курскую область украинские власти пошли на фоне успеха группировок российских войск в зоне проведения спецоперации.

Глава Генштаба добавил, что действующие в курском приграничье российские части оперативно остановили продвижение противника, а также ударами авиации и артиллерии пресекли новые попытки проникновения через границу мобильных групп ВСУ и иностранных наемников.

«В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тысяч человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня», — перечислил Герасимов.

Он добавил, что сейчас войска продолжили уничтожение и выдавливание вооруженных украинских формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов российского региона.

Военный корреспондент Юрий Подоляка ранее заявил, что потерявшие надежду на удержание под контролем части Курской области украинские боевики подготовили новую атаку, которую назвали «Удар последней надежды». Он отметил, что вражеские спецслужбы запустили целую волну фейков, чтобы скрыть дату и направление нового наступления.