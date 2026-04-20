Российские войска нанесли удары возмездия по военным заводам Украины

Высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники использовали российские войска для группового удара по объектам на Украине в качестве ответа на террористические атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали военные заводы, а также транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах украинских войск. «За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в пресс-службе.

На минувшей неделе запущенные украинскими боевиками беспилотники дважды атаковали Туапсе. Во время массированного налета в четверг, 16 апреля, повреждения получили более 60 жилых домов, пять из которых полностью разрушились от ударов. Жертвами атаки стали пятилетний мальчик и девочка-подросток. Травмы различной степени тяжести получили шесть взрослых и ребенок. Второй массированный налет беспилотников на Туапсе произошел в ночь на понедельник, 20 апреля. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в зону поражения попал морской порт. Глава региона подчеркнул, что от полученных травм погиб мужчина, еще один человек получил ранения.