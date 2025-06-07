Российские войска нанесли удары по заводам украинского ВПК

Минобороны заявило о новых групповых ударах по военным заводам Украины

Высокоточное оружие большой дальности и беспилотники использовали российские войска для ночных групповых ударов по военным заводам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали цеха сборки ударных беспилотников, пункты технического обслуживания и ремонта вооружений и техники украинских боевиков, а также склады с боеприпасами ВСУ.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в пресс-службе.

В ночь на минувшую пятницу, 6 июня, российские войска нанесли массированный удар по военным целям на территории Украины.

В зону поражения попали военные объекты, включая авиазавод «Мотор» в Луцке. Это единственное предприятие, производящее двигатели для военной авиации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обстрел украинской территории стал возмездием за террористические акты, устроенные киевским режимом на территории России. Он добавил, что таким же ответом можно считать все действия российских бойцов, действующих в зоне специальной военной операции.