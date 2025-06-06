Удар по авиазаводу в Луцке попал на видео

В Сети появились кадры удара по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке

В Сети опубликовали видео ракетного удара по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Кадры показал Telegram-канал Shot .

Предприятие производит авиационные двигатели в рамках контрактов с Укрооборонпромом. Завод является единственным на Украине по ремонту двигателей для боевых самолетов МиГ-29.

«Украинские каналы пишут о массированном ударе России по критической инфраструктуре и военным объектам», — говорится в публикации.

Украинский телеканал ТСН добавил, что в ночь на пятницу в украинской столице произошел сильный пожар, начавшийся после взрывов. Shot отметил, что, по предварительной информации, повреждения получила ТЭЦ-5 — одна из наиболее мощных теплоэлектростанций Киева.

Telegram-канал Mash ночью 6 июня сообщил, что российские войска наносят массированные удары по критической инфраструктуре Украины.