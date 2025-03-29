Лебедев: при ударе в районе Днепропетровска ликвидированы 10 офицеров НАТО

Как минимум 10 иностранных офицеров НАТО погибли в результате удара в районе Днепропетровска. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, попадание произошло в расположенный в городе ресторан Bartolomeo, на территории которого находятся деревянные домики. В основном там останавливались «непростые жильцы».

«Погибших — более тридцати, гражданство и количество раненых уточняем. Предварительно, около десятка иностранцев», — сказал Лебедев.

Представитель подполья уточнил, что удар нанесли во время празднования, в котором участвовали представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, СБУ и офицеры НАТО.

Ранее стало известно, что российские военные атаковали украинское предприятие по ремонту бронетехники, а также цех производства беспилотников и инфраструктуру военных аэродромов.