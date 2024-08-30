Командиры ВСУ скрыли от солдат планы по атаке на Курскую область

Командование украинской армии скрыло от личного состава, что военных отправляют в Курскую область. Об этом сообщил один из попавших в плен боевиков ВСУ Андрей Долгий, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Мне писарь говорил, что в командировку едем на два-три дня. Думал, что нужно просто охранять что-то, не знал даже, что я в Курской области. Спустя два дня узнал, что нахожусь в 83-й бригаде», — заявил он.

Долгий добавил, что в курском приграничье в настоящее время действует лишь 82-я бригада, но из-за серьезных потерь командование перекидывает военнослужащих из других бригад. В частности, его отправили из Сумской области.

Днем ранее Минобороны сообщило, что с начала августа ВСУ лишились в Курской области порядка 7,5 тысячи человек. Российские военные также разгромили большое количество западной техники.