Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

За неделю российская армия нанесла массированный и пять групповых ударов по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Это стало ответом на атаки по гражданским объектам на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — указано в сообщении.

Целями атаки были предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

С 25 апреля по 1 мая системы противовоздушной обороны сбили 53 управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда из американских систем HIMARS и 2628 беспилотников.

Черноморский флот за эту же неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров, принадлежащих Вооруженным силам Украины, в акватории Черного моря.

Российские войска установили контроль над Покаляным в Харьковской области. Освободила населенный пункт группировка войск «Север».