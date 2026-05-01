ВС России установили контроль над Покаляным в Харьковской области

Российские войска установили контроль над Покаляным в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Овладеть населенным пунктом удалось вчера благодаря действиям группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

В течение недели ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов, применив высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В результате удалось поразить предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах украинской стороны.

Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами — Корчаковкой в Сумской области и Новоалександровкой в Донецкой Народной Республике.