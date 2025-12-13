Мрак накрыл город. Одесса погрузилась во тьму после ночной атаки

ВС России ночью ударили по объектам в Одесской области

После ночной атаки на Украине произошли перебои со светом. Особенно пострадала Одесса — город практически погрузился во тьму. В Сети уже появились эффектные фотографии с мрачными улицами, освещаемыми только луной.

Одесса осталась без света

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер подтвердил в своем Telegram-канале, что в регионе получили повреждения объекты энергетики и промышленности.

Он уточнил, что возникло несколько пожаров, их устраняют спасатели.

«Есть повреждения объектов энергетической и промышленной инфраструктуры», — отметил Кипер.

По его словам, в отдельных районах региона возникли перебои со светом. О проблемах в Одессе также рассказал глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, горожане остались без тепла и водоснабжения, так как ночью обесточило объекты энергетики.

В Сети стали публиковать фотографии последствий, больше похожие на кадры из фильмов ужасов: на снимках Одесса полностью погружена во тьму. Мрак частично рассеивает только выходящая из-за облаков зловещая луна. Отключения света также фиксируются в Николаеве.