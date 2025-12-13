Мрак накрыл город. Одесса погрузилась во тьму после ночной атаки
ВС России ночью ударили по объектам в Одесской области
После ночной атаки на Украине произошли перебои со светом. Особенно пострадала Одесса — город практически погрузился во тьму. В Сети уже появились эффектные фотографии с мрачными улицами, освещаемыми только луной.
Одесса осталась без света
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер подтвердил в своем Telegram-канале, что в регионе получили повреждения объекты энергетики и промышленности.
Он уточнил, что возникло несколько пожаров, их устраняют спасатели.
«Есть повреждения объектов энергетической и промышленной инфраструктуры», — отметил Кипер.
По его словам, в отдельных районах региона возникли перебои со светом. О проблемах в Одессе также рассказал глава городской военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, горожане остались без тепла и водоснабжения, так как ночью обесточило объекты энергетики.
В Сети стали публиковать фотографии последствий, больше похожие на кадры из фильмов ужасов: на снимках Одесса полностью погружена во тьму. Мрак частично рассеивает только выходящая из-за облаков зловещая луна. Отключения света также фиксируются в Николаеве.
Разнесли цели «Кинжалами»
Российский ведущий Руслан Осташко рассказал в своем Telegram-канале, что российские войска выпустили по портовой инфраструктуре Украины гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с истребителей МиГ-31К.
Удары гиперзвуковым оружием стали ответом России на атаки на ее суда. Осташко напомнил, что в начале декабря президент Владимир Путин уже предостерегал украинское руководство от провокаций с танкерами.
«Самый радикальный способ — отрезать Украину от моря», — отметил тогда Путин, говоря об ответных мерах на атаки по судам.
Перед переговорами с представителями США он отмечал, что конфронтация с украинской стороной идет «по нарастающей», а также выразил надежду, что власти республики пересмотрят свою политику.
Осташко заключил, что действия Украины повлекли за собой закономерный итог — ВС России уничтожили 14 электрических подстанций и около 10 трансформаторных объектов в портах Одесской области. Также российские войска поразили корабли, портовые склады и военные объекты, которые использовались для снабжения ВСУ.