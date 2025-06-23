В Киеве прогремели мощные взрывы

Киев атаковали беспилотники, сработала система ПВО. Обломки рухнули на нежилое здание, сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале .

«Силы ПВО работают на Оболони. <…> Вражеский БПЛА в центре города. Не покидайте укрытий», — объявил он.

Кличко сообщил, что обломки упали на нежилое здание в Соломенском районе. Экстренные службы выехали к месту происшествия. В этом же районе произошел пожар.

Большое количество беспилотников засекли над Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областями, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В столичном регионе дроны летели на Киев и Белую церковь.

Ранее российские войска поразили тренировочный полигон механизированной бригады ВСУ. Украинское командование сообщило о погибших и раненых.