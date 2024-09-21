Операторы российских FPV-дронов показали, как выглядит атака от «первого лица»

Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск России ликвидировали украинский пикап на Северском направлении. В Telegram-канале Минобороны показали кадры с места событий.
На них видно атаку от «первого лица». Аппарат стремительно направился к машине, а потом осуществил удар.
Данные о перемещении военной группы ВСУ на машине получили благодаря разведке местности при помощи беспилотника.
Ранее в оборонном ведомстве заявили, что ВС РФ за неделю сбили один МиГ-29 и два Су-27 ВСУ. Кроме того, расчеты ПВО сбили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 42 реактивных снаряда HIMARS, 12 управляемых авиационных бомб Hammer и более 300 беспилотников противника.
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