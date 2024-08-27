Российские военные уничтожили очередную РСЗО HIMARS

Засечь боевую машину удалось в районе населенного пункта Степановка Сумской области. После этого точный удар нанес оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

На кадрах объективного контроля наблюдаются детонация боекомплекта, взрывы и пожар на уничтоженной позиции.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ превысили 6200 военнослужащих за все время боев в Курской области. Также националисты лишились трех установок HIMARS и одной MLRS, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 42 артиллерийских орудий, 404 боевых бронированных машин, 61 бронетранспортера, 73 танков, 33 боевых машин пехоты и 188 автомобилей.