Российские военные уничтожили очередную РСЗО HIMARS

Минобороны показало видео уничтожения HIMARS из «Искандера-М»

Российские военные ликвидировали очередную американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в зоне специальной операции. Видео показала пресс-служба Минобороны РФ.

Засечь боевую машину удалось в районе населенного пункта Степановка Сумской области. После этого точный удар нанес оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

На кадрах объективного контроля наблюдаются детонация боекомплекта, взрывы и пожар на уничтоженной позиции.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ превысили 6200 военнослужащих за все время боев в Курской области. Также националисты лишились трех установок HIMARS и одной MLRS, пяти установок зенитных ракетных комплексов, 42 артиллерийских орудий, 404 боевых бронированных машин, 61 бронетранспортера, 73 танков, 33 боевых машин пехоты и 188 автомобилей.

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