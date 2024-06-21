Российские войска нанесли 14 групповых ударов по военным объектам на Украине
Минобороны: за неделю ВС России нанесли 14 групповых ударов в зоне СВО
За неделю по Украине нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Российские войска поразили военные объекты и связанную с армией противника инфраструктуру, сообщили в Минобороны.
«С 15 по 21 июня Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — уточнили в ведомстве.
Целью атак стали инфраструктура военных аэродромов, склады военно-технического имущества, места подготовки безэкипажных катеров и электроподстанции, связанные с работой предприятий военно-промышленного комплекса. Под огонь попали пункты дислокации наемников и бойцов Вооруженных сил Украины.
Почти 40 украинских военнослужащих сдались в плен. Российские силы ПВО сбили 114 беспилотников, выпущенных по гражданской инфраструктуре.