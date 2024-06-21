Названо число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

За минувшую неделю 37 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен российским войскам на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

Подробностей о званиях и родах войск сложивших оружие бойцов ВСУ в пресс-службе не привели.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих», — заявили в ведомстве.

При этом в Минобороны подчеркнули, что в период с 15 по 21 июня в ходе боевых действий с группировками российских войск ВСУ потеряли до 13 100 человек личного состава на всей линии соприкосновения.

Также российская армия за этот период нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали хранилища военно-технического имущества, военные аэродромы, питающие оборонные заводы Украины электростанции, места подготовки безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников.