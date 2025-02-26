Марочко: ВС РФ начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области

Российские военные начали операцию по освобождению Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки», — сказал он.

По словам эксперта, основные позиции украинской армии, которые сейчас стоят на пути у ВС России, подвергаются постоянным артиллерийским обстрелам, параллельно российские военные продвигаются к населенным пунктам.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские бойцы увеличили территорию вокруг Новоочеретоватого на Времевском участке Запорожского фронта, достигнув окраин сел Скудное и Днепроэнергия.

Он отметил, что только за сутки продвижение российской армии на юго-запад от села составило более семи квадратных километров.