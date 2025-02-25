Российские войска увеличили территорию вокруг села Новоочеретоватого, расположенного на Времевском участке Запорожского фронта. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Министерство обороны 21 февраля сообщило о том, что российские военные освободили ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Новоселовку, Надеждинку и Новоочеретоватое.

По словам Рогова, бойцы продвинулись севернее и северо-западнее Новоочеретоватого, достигнув окраин сел Скудное и Днепроэнергия.

«За последние дни наши войска провели серию успешных контратак и расширили плацдарм вокруг Новоочеретоватого», — отметил Рогов.

Он добавил, что только за последние сутки продвижение на юго-запад от села составило более семи квадратных километров.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного. Также он рассказал, что бойцы заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение на участке протяженностью более трех километров северо-западнее Макеевки.