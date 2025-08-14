ВС России прорвались в Петропавловку

Военкор Котенок: российские бойцы прорвались в харьковскую Петропавловку

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы в четверг, 14 августа, прорвались в село Петропавловка в Харьковской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Купянское направление — по оперативным данным, штурмовые отряды 1ТА ВС РФ прорвались в Петропавловку», — написал он.

Котенок добавил, что сейчас ВС России ведут зачистку населенного пункта.

Ранее стало известно, что в районе города Волчанск в Харьковской области российские бойцы ликвидировали диверсионно-разведывательную группу спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Тимур».

Таких результатов военнослужащим удалось добиться во время стрелкового боя.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте