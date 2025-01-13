Российским военным удалось выбить противников из села Нескучное на Времевском направлении Запорожской линии фронта. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Южнее Времевки наши войска выбили противника из села Нескучное и заканчивают там зачистку», — сказал он.

Нескучное расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Ранее российские военные оставили на Запорожском направлении послание украинским бойцам. Военнослужащие из 70-го гвардейского мотострелкового полка предложили ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, отметив, что другого шанса выжить у противника не будет.

В послании военные ВС России оставили номер телефона, по которому украинцы могут с ними связаться.