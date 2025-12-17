РИА «Новости»: наемников ВСУ из Латинской Америки ликвидировали под Сумами

Российская армия уничтожила во время боев за Юнаковку в Сумской области 67 иностранных наемников из стран Латинской Америки. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

По его данным, иностранцы нередко гибли в том числе от «дружественного огня» смежных подразделений ВСУ.

«Они входили в состав подразделения иностранного легиона, приписанного к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В основном это граждане Колумбии. Также присутствуют наемники из Аргентины, Мексики, Перу и Гватемалы», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что потери среди иностранцев будут расти, так как украинское командование хочет распустить подразделения из наемников и отправить боевиков в штурмовые войска.

Ранее российские войска разбили подразделение колумбийских наемников под Волчанском. Двух военнослужащих из Латинской Америки опознали и похоронили в Киеве.