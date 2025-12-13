Вооруженные силы России разбили под Волчанском подразделение колумбийских наемников. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Их обезображенные тела до сих пор хоронят после процедуры опознания», — заявил собеседник агентства.

По его словам, накануне в Киеве похоронили двух боевиков из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро.

Ранее российские силовики сообщили, что ВСУ могут распустить иностранные легионы и направить их бойцов в штурмовые подразделения. Эти сведения спровоцировали массовое расторжение контрактов среди зарубежных наемников.

Украинский ресурс Deep State связался с военными из иностранного легиона. Там подтвердили информацию о расторжении контрактов.