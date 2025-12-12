Войска России уничтожили четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ, когда противник попытался совершить контратаку в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Противник попытался завести четыре штурмовые группы 158-й отдельной механизированной бригады в направлении Алексеевки. В результате комплексного огневого поражения все вражеские боевые группы были уничтожены», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали две украинские боевые группы на подступах к Юнаковке в Сумской области. Противник два раза попытался выдвинуться к позициям.

До этого появилась информация, что украинские командиры скрыли санитарные потери в Сумской области. Ситуация усугубилась из-за дефицита генераторов. Медицинские подразделения ВСУ построили стабилизационные пункты в частных домах, но из-за отключений электричества они не могут полностью функционировать.