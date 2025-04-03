Российские военные жестко пресекают попытки украинских диверсантов проникнуть на левобережную часть Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» .

«Наши парни круглосуточно наблюдают за действиями противника, поэтому большинство попыток переправы пресекается быстро и жестко еще на подходе вражеских ДРГ к берегу», — заявил он журналистам.

При этом Сальдо подчеркнул, что подробными данными о сражениях владеют только солдаты.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» освободили село Красное Первое в Харьковской области. Бойцы зашли туда в результате активных и решительных действий.

Также президент Владимир Путин заявил, что войска России освободили 99% территорий Луганской Народной Республики. Кроме того, свыше 70% территорий ДНР, Херсонской и Запорожской области находятся под контролем российских военных.