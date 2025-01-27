Российские военные зашли в Андреевку на Кураховском направлении. Информацию подтвердили украинские источники, в том числе аналитический сайт Deep State.
Андреевка находится в 10 километрах к западу от Курахова. Рядом расположена автомобильная трасса, ведущая в город Запорожье.
Ранее российские войска уничтожили мост в районе села Константинополь, по которому получала снабжение кураховская группировка украинских войск. Для этого потребовался удар тремя авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.
Украинский военнопленный рассказал, что ВСУ вряд ли смогут перейти в контрнаступление на территории ДНР. По его словам, для этого у них нет ресурсов. Если такая операция все-таки случится, добавил военный, она будет бессмысленной.
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