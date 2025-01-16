Российские военные подорвали мост снабжения кураховской группировки ВСУ

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска уничтожили мост в районе села Константинополь, через который кураховская группировка ВСУ получала снабжение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около населенного пункта Константинополь (западнее города Курахово)», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что это решение серьезно затруднило подвоз боеприпасов и ротацию личного состава группировки ВСУ, действующей на этом направлении.

Кроме того, ведомство опубликовало видео с кадрами ударов авиабомб, которые уничтожили мост.

Минобороны отчиталось об освобождении Курахова 6 января. В ведомстве напомнили, что украинские власти превратили город в мощный укрепленный район с развитой сетью огневых точек и подземных коммуникаций. Командование ВСУ также использовало водохранилище в качестве естественной преграды для взятия города.