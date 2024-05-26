Военнослужащие 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии освободили село Ивановка в Харьковской области, подняв в нем русский флаг. Видеообращение бойцов опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В ночь с 24 на 25 мая 2024 года были выбиты укронацистские формирования из населенного пункта Ивановка Харьковской области. Денацификация продолжается по плану», — заявил российский военный.

Российские подразделения продвигаются сейчас к Степовой Новоселовке, уточнил канал.

Ранее российские бойцы из группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике.

До этого под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Андреевка. Его освободили подразделения группировки войск «Юг».

Кроме того, они нанесли огневое поражение технике и личному составу 105-й и 118-й бригадам теробороны, а также 57-й механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Константиновка и Часов Яр. Украинские боевики потеряли порядка 1,5 тысяч человек.