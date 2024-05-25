Российские военные освободили Архангельское в ДНР

Российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское в ДНР», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение формированиям 241-й бригады теробороны, 25-й воздушно-десантной, 24-й и 100-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Зеленое Поле, Яснобородовка, Торецк и Константиновка.

«ВС России отразили три контратаки 41-й механизированной, 142-й и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Соловьево и Нетайлово в ДНР», — добавили в Минобороны.

Общие потери противника на этом участке за сутки составила до 410 человек, два автомобиля и три боевые бронированные машины.

Ранее стало известно, что российские войска освободили почти 50 населенных пунктов Харьковской области.