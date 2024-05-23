Андреевка в ДНР перешла под контроль ВС России

Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что российские силы нанесли огневое поражение украинским войскам, потери ВСУ составила порядка 1,5 тысячи человек.

«Подразделения группировки войск „Юг“ в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, а также нанесли поражение технике и живой силе 105-й, 118-й бригад теробороны и 57-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Константиновка и Часов Яр», — заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по диверсионным группам ВСУ на Херсонском направлении. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что ВСУ не отказались от идеи высадиться на острова в районе Антоновского моста.