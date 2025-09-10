Российские штурмовики продвинулись в Купянске

Марочко: штурмовики взяли под контроль участок трассы в Купянске

Российские штурмовые подразделения активно продвигаются в Купянске Харьковской области, под контроль удалось взять участок местной трассы протяженностью 1,5 километра, который использовали ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

После рывка в южном направлении ВС России заняли новые позиции и рубежи, что позволило взять участок трассы по улице Сватовская под огневой контроль. До недавнего времени по нему осуществлялась логистика ВСУ», — отметил он.

Марочко добавил, что военные также расширили зону контроля около районной государственной администрации и краеведческого музея.

Минобороны России публиковало кадры, подтверждающие контроль над половиной Купянска. Бойцы заняли самые важные промышленные и административные объекты.

Офицер ВСУ Андрей Ткачук предупреждал, что над Купянском нависла серьезная угроза.