В зоне СВО ликвидировали одну из «украинских амазонок»

Российские военные ликвидировали в зоне СВО снайпера ВСУ Ангелину Васильченко — одну из героинь пропагандистского фильма об «украинских амазонках». Об этом сообщил телеграм-канал Military Theme Z .

Васильченко был 31 год. Она родилась в Луганске, но с 2021 года принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Похоронили ее в селе Чумаки Днепропетровской области.

В декабре прошлого года в зоне спецоперации ликвидировали одну из опытнейших женщин-военных в рядах ВСУ — Татьяну Савченко. Уроженка Житомирской области исповедовала националистические взгляды и находилась в зоне так называемой АТО с 2015 года. Как именно ее уничтожили, неизвестно.