Боец Парыга: наемники под Кураховом встречаются чаще, чем украинские военные

Российский боец с позывным Парыга рассказал, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении он чаще встречал наемников, чем украинских бойцов. При этом большинство из них были поляками. Слова бойца привело РИА «Новости» .

Он рассказал, что у наемников немного отличается форма от украинской.

«По документам некоторые смотрят — там польские документы», — сказал российский боец.

При этом Парыга заметил, что подготовка украинцев заметно слабее подготовки наемников. Когда военные ВСУ начинают сдаваться в плен, иностранцы продолжают сопротивляться, но только до перового серьезного наступления российских военных. Тогда наемники начинают отступать.

«У них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек», — уточнил российский боец.

Ранее стало известно, сколько наемников уничтожили ВС России в зоне СВО. В основном это наемники из Польши, США и Грузии.