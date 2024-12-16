«Приходится давить силой». Российский боец назвал отличия наемников от украинских военных
Боец Парыга: наемники под Кураховом встречаются чаще, чем украинские военные
Российский боец с позывным Парыга рассказал, что при выполнении боевых задач на Курахово-Селидовском направлении он чаще встречал наемников, чем украинских бойцов. При этом большинство из них были поляками. Слова бойца привело РИА «Новости».
Он рассказал, что у наемников немного отличается форма от украинской.
«По документам некоторые смотрят — там польские документы», — сказал российский боец.
При этом Парыга заметил, что подготовка украинцев заметно слабее подготовки наемников. Когда военные ВСУ начинают сдаваться в плен, иностранцы продолжают сопротивляться, но только до перового серьезного наступления российских военных. Тогда наемники начинают отступать.
«У них точки закреплены, они там уже давно сидят и просто отходят на точки, и приходится давить силой и выбивать их с этих точек», — уточнил российский боец.
Ранее стало известно, сколько наемников уничтожили ВС России в зоне СВО. В основном это наемники из Польши, США и Грузии.